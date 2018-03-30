Джикия приступил к тренировкам на поле после травмы

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия впервые приступил к тренировкам на поле после полученной тяжёлой травмы в ходе контрольного матча в начале года. «Первый день на поле. Два месяца позади! Начнём, а там посмотрим», — написал Джикия в «Инстаграме». Джикия получил травму передних крестообразных связок левого колена на январском тренировочном сборе «Спартака». 28 марта «Спартак» сообщил, что плановое обследование показало хорошую динамику восстановления у защитника.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» Георгия Джикии.