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Экс-форвард сборной России: с такой обороной надо что-то делать
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Экс-форвард сборной России: с такой обороной надо что-то делать 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий сборной России по футболу и экс-тренер «Ростова» Дмитрий Киричено прокомментировал поражение российской команды в контрольном матче с Францией. По его мнению, подопечные Станислава Черчесова неудовлетворительно сыграли в обороне.
"Результат отрицательный, но по сравнению с предыдущим матчем с Бразилией мы хотя бы забили неплохой гол. Однозначно что-то надо делать с обороной: в двух встречах подряд пропускаем по три гола. Очевидно, что при такой эпидемии травм среди защитников выбор у Черчесова очень ограничен и ему придется тасовать эту линию и искать оптимальные сочетания вплоть до первого матча чемпионата мира. И надеяться, что хотя бы Георгий Джикия успеет восстановиться", — цитирует Кириченко газета «Известия».
Основные центральные защитники российской команды Виктор Васин и Георгий Джикия выбыли из строя на продолжительный срок из-за тяжелых травм.
Ранее сообщалось, что сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» потерпела поражение в матче с Францией со счетом 1:3.
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