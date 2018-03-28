Экс-форвард сборной России: с такой обороной надо что-то делать

Бывший нападающий сборной России по футболу и экс-тренер «Ростова» Дмитрий Киричено прокомментировал поражение российской команды в контрольном матче с Францией. По его мнению, подопечные Станислава Черчесова неудовлетворительно сыграли в обороне. "Результат отрицательный, но по сравнению с предыдущим матчем с Бразилией мы хотя бы забили неплохой гол. Однозначно что-то надо делать с обороной: в двух встречах подряд пропускаем по три гола. Очевидно, что при такой эпидемии травм среди защитников выбор у Черчесова очень ограничен и ему придется тасовать эту линию и искать оптимальные сочетания вплоть до первого матча чемпионата мира. И надеяться, что хотя бы Георгий Джикия успеет восстановиться", — цитирует Кириченко газета «Известия» Основные центральные защитники российской команды Виктор Васин и Георгий Джикия выбыли из строя на продолжительный срок из-за тяжелых травм. Ранее сообщалось, что сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» потерпела поражение в матче с Францией со счетом 1:3.