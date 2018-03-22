Масалитин: травмированные Кокорин, Васин и Джикия — невосполнимые потери для сборной

Кокорин в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига» (1:1) получил разрыв крестообразной связки колена. Восстановление форварда займет около 4-5 месяцев, из-за чего он рискует пропустить чемпионат мира 2018 года. Ранее из-за травм крестообразных связок выбыли Джикия и Васин.

"Травма Кокорина, равно как и повреждения защитников Виктора Васина и Георгия Джикии, — потеря невосполнимая, — сказал Масалитин. — Когда человеку предоставляется шанс сыграть на домашнем чемпионате мира, и он пропускает его из-за травмы, конечно, в жизни остается определенный осадок, и это очень обидно. К тому же Россия не так богата хорошими футболистами, как Бразилия, которая с легкостью может выставить три сборных на чемпионат мира, и все они будут играть хорошо. Так что каждая травма у квалифицированного российского игрока — большая потеря".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.