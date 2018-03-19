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Травмированный футболист Джикия посетил расположение сборной России
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Травмированный футболист Джикия посетил расположение сборной России 

RT на русском 6 часов назад
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, который получил разрыв крестообразных связок, побывал в расположении сборной России 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Отмечается, что Джикия посетил теоретическое занятие.
В настоящий момент сборная России находится на тренировочных сборах в Новогорске. 23 марта подопечные Станислава Черчесова проведут контрольный матч против Бразилии, 27 марта — против Франции.
Ранее сообщалось, что Черышев прибыл в расположение сборной России по футболу.
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