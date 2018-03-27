Виктор Онопко: «Сборная России уже должна думать, как играть на ЧМ-2018»

Тренер ЦСКА, бывший капитан сборной России Виктор Онопко подчеркнул, что травмы ведущих защитников национальной команды негативно сказываются на игре в обороне. Ранее из-за травм крестообразных связок из строя выбыли Георгий Джикия Виктор Васин . Также продолжает восстановление Мариу Фернандес . Сегодня подопечным Станислава Черчесова предстоит провести товарищеский матч с Францией. — Нелегкий матч будет, сборные Бразилии и Франции — лидеры мирового футбола. Травмы ведущих защитников сильно сказываются на игре нашей команды в обороне, — цитирует ТАСС Онопко. — Тем не менее нужно постараться с французами сыграть в таком же ключе, как действовали до первого пропущенного мяча с бразильцами. Нужно компактно обороняться и контратаковать. В игре с бразильцами, когда пропустили гол, начали рисковать, раскрываться, и бразильцы воспользовались этим. Мы уже должны думать о том, как играть на чемпионате мира. Игры с командами Бразилии и Франции — хорошие спарринги, по которым тренерскому штабу можно получить хорошую информацию и посмотреть, в каком сочетании в обороне нам играть, потому что мы в таком составе защитников выступали в первый раз. Матч Россия — Франция состоится сегодня, на стадионе «Санкт-Петербург», начало — в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.