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Оппозиционные партии в парламенте Японии призвали Синдзо Абэ к ответу в связи со скандалом
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Оппозиционные партии в парламенте Японии призвали Синдзо Абэ к ответу в связи со скандалом 

ИА Синьхуа 9 часов назад
Токио, 19 марта /Синьхуа/ — Бюджетный комитет палаты советников парламента Японии сегодня собрался для рассмотрения вопросов о скандале, связанном с фальсификацией министерством финансов разрешительных документов для образовательной компании «Моритомо гакуэн». Представители оппозиционных партий призвали к ответственности министерство финансов и премьер-министра Синдзо Абэ, потребовав ухода в отставку кабинета Синдзо Абэ.
Оппозиционные партии выразили крайнее недовольство выступлением Синдзо Абэ на сегодняшнем рассмотрении, а также используемой правящей партией тактикой проволочек. Генеральный секретарь Конституционно-демократической партии Японии Тэцуро Фукуяма сообщил, что защита Синдзо Абэ не содержала никаких доказательств, не была убедительной и вряд ли вызовет доверие у народа. Оппозиционные партии сегодня также потребовали ухода в отставку кабинета Синдзо Абэ. На это он ответил отказом, заявив, что в качестве премьер-министра отвечает за установление истины.
Бюджетный комитет палаты советников сегодня не смог принять решение о вызове для дачи показаний в парламенте находившегося ранее на посту департамента финансовых операций министерства финансов Нобухисы Сагавы, являющегося ключевой фигурой, связанной с фальсификацией документов для «Моритомо гакуэн». Оппозиционные партии выразили по этому поводу протест и потребовали от бюджетного комитета палаты принять соответствующее решение 20 марта.
На протяжении нескольких дней японская общественность продолжает митинги возле парламента, требуя отставки кабинета Синдзо Абэ, вызова властями для дачи показаний в парламенте Нобухисы Сагавы и супруги премьер-министра Акиэ Абэ, а также полного установления истины в скандале с фальсификацией. —0—
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