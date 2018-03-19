Оппозиционные партии в парламенте Японии призвали Синдзо Абэ к ответу в связи со скандалом

Токио, 19 марта / Синьхуа / — Бюджетный комитет палаты советников парламента Японии сегодня собрался для рассмотрения вопросов о скандале, связанном с фальсификацией министерством финансов разрешительных документов для образовательной компании «Моритомо гакуэн». Представители оппозиционных партий призвали к ответственности министерство финансов и премьер-министра Синдзо Абэ , потребовав ухода в отставку кабинета Синдзо Абэ.

Оппозиционные партии выразили крайнее недовольство выступлением Синдзо Абэ на сегодняшнем рассмотрении, а также используемой правящей партией тактикой проволочек. Генеральный секретарь Конституционно-демократической партии Японии Тэцуро Фукуяма сообщил, что защита Синдзо Абэ не содержала никаких доказательств, не была убедительной и вряд ли вызовет доверие у народа. Оппозиционные партии сегодня также потребовали ухода в отставку кабинета Синдзо Абэ. На это он ответил отказом, заявив, что в качестве премьер-министра отвечает за установление истины.

Бюджетный комитет палаты советников сегодня не смог принять решение о вызове для дачи показаний в парламенте находившегося ранее на посту департамента финансовых операций министерства финансов Нобухисы Сагавы, являющегося ключевой фигурой, связанной с фальсификацией документов для «Моритомо гакуэн». Оппозиционные партии выразили по этому поводу протест и потребовали от бюджетного комитета палаты принять соответствующее решение 20 марта.