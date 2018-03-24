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Стивен Карри снова получил травму
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Стивен Карри снова получил травму 

LiveSport.Ru 35 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри получил растяжение внутренней боковой связки левого колена во время домашнего матча регулярного чемпионата НБА с «Атлантой» (106:94).
Во время одной из атак «Хоукс» центровой «Уорриорз» Джавэйл Макги пытался совершить блок-шот, но столкнулся с одноклубником Кевоном Луни и, не сумев сохранить равновесие, упал на ногу Карри.
В ближайшее время Стивен пройдет МРТ-обследование, которое определит степень серьезности повреждения.
Во встрече с «Хоукс» Карри вернулся в строй после третьего в сезоне растяжения связок голеностопа.
Steph injured and helped to locker room after the following play pic.twitter.com/JtMYqs0uBw— Wobphen Curry (@World_Wide_Wob) 24 марта 2018 г.
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