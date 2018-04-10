«Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев предложил вариант для ставки на матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Ставка: победа «Уорриорз» с форой «+8» с коэффициентом 1.82.

«Если бы в начале сезона кто-то сказал, что на действующего чемпиона, в стартовом составе которого выйдут три игрока с прошедшего матча звёзд, в противостоянии с ни чем не выдающейся «Ютой» коэффициент будет в районе 3.5, то можно было бы заказывать машину в специальную больницу. Однако нынешняя форма «Джаз» и расхлябанность «Уорриорз» не оставили другого выбора букмекерам. Для «Голден Стэйт» предстоящая битва станет заключительной перед плей-офф, поэтому для команды крайне важно в боевом режиме отработать основные идеи и постараться наладить взаимодействия в обороне.

Для Стива Керра настаёт последняя возможность встряхнуть коллектив и выйти на нужный уровень самоотдачи. Как бы ни были хороши «Уорриорз», даже им вряд ли под силу из расслабленного состояния сразу переключиться на формат решающих баталий, а значит, «Юта» и должна послужить определённым мостиком между «гладким» чемпионатом и кубковой стадией. Да, «Джаз» одержали пять побед подряд, наладили «химию» и смотрятся единым целым, но неужели Куин Снайдер трижды за сезон разберётся с «Голден Стэйт», сделав это с солидной разницей? Сильно сомневаюсь. Дюрант, Грин и Томпсон не любят проигрывать, а интервью Гобера после лёгкой виктории над вторым составом калифорнийцев явно придаст гостям дополнительную мотивацию.

Стив Керр намекал о желаемых улучшениях в обороне, на что коллектив обязан отреагировать и качественно отработать на своей половине площадки. В прошлой дуэли соперников в Солт-Лейк-Сити у хозяев залетело практически всё, поэтому шанс повторения подобного значительно снижается. «Джаз» хороши, но потолок «Юты» — второй раунд. А фора на «Уорриорз» столь велика, что пройти мимо очень сложно», — отметил Прокофьев.

Старт встречи — 11 апреля в 4:00 мск.