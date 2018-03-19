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Макдональд, де Минор, Миллман, Д. Кинг победили в 1-м круге квалификации Майами
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Макдональд, де Минор, Миллман, Д. Кинг победили в 1-м круге квалификации Майами 

Чемпионат.com 9 часов назад
Завершился ряд матчей первого круга квалификации «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе. Австралиец Джон Миллман победил норвежца Каспера Рууда в двух партиях — 6:3, 7:6 (10:8). Американец Маккензи Макдональд одержал волевую победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом — 3:6, 6:2, 7:6 (8:6), отыграв один матчбол на тай-брейке. Мирза Башич из Боснии и Герцеговины обыграл американца Денниса Новикова — 6:4, 6:4. Другой американец, Майкл Ммо, победил индийца Рамкумара Раманатана — 7:6 (7:4), 6:4.
Представитель БарбадосаДариан Кинг одержал волевую победу над первым сеяным, Роберто Карбальес-Баэной — 2:6, 6:2, 6:4. Бельгиец Рубен Бемельманс победил бразильца Жоау-Олаво Соузу — 7:5, 6:3. Австралиец Алекс де Минор легко обыграл аргентинца Акселя Геллера — 6:4, 6:0, а американец Эрнесто Эскобедо одержал лёгкую победу над французом Глебом Сахаровым — 6:0, 6:3.
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