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«Монреаль» не смог отличиться во встрече с «Флоридой»
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«Монреаль» не смог отличиться во встрече с «Флоридой» 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Монреале в «Белл-центре» и закончилась сухой победой гостей — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Голами в составе «Флориды» отметились Аарон Экблад и Александр Барков. Ассистентами выступили Марк Писик и Ник Бьюгстад.
Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут 12 секунд, нанёс 3 броска в створ и заработал показатель полезности «+1». Максим Мамин сыграл 10 минут 15 секунд, сделал 5 силовых приёмов и сблокировал 1 бросок. Форвард «Монреаля» Никита Щербак провёл на льду 16 минут 8 секунд и нанёс 3 броска при показателе полезности «-2».
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