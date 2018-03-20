«Монреаль» не смог отличиться во встрече с «Флоридой» 

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Монреале в «Белл-центре» и закончилась сухой победой гостей — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
Голами в составе «Флориды» отметились Аарон Экблад и Александр Барков. Ассистентами выступили Марк Писик и Ник Бьюгстад.
Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут 12 секунд, нанёс 3 броска в створ и заработал показатель полезности «+1». Максим Мамин сыграл 10 минут 15 секунд, сделал 5 силовых приёмов и сблокировал 1 бросок. Форвард «Монреаля» Никита Щербак провёл на льду 16 минут 8 секунд и нанёс 3 броска при показателе полезности «-2».