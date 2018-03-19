В городах ЧМ-2018 пройдут мероприятия, посвященные борьбе с расовой дискриминацией

21 марта в городах, которые примут матчи чемпионата мира-2018, пройдут мероприятия, посвященные Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета «Россия-2018». В Москве презентация программы «Футбол без дискриминации» пройдет в Еврейском музее и Центре толерантности.

Эта программа — часть проекта, который реализуется в рамках подготовки к турниру. Организаторами мероприятия будут оргкомитет «Россия-2018» и Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности.

В 12.00 по московскому времени пройдет всероссийский урок «Футбол без дискриминации», его участниками станут образовательные учреждения по всей стране, среди которых 11 городов-организаторов чемпионата мира.

Столичные школьники примут участие в интерактивных занятиях для разновозрастной аудитории. Основные темы: межкультурный диалог, диалог религий и социально-уязвимые группы. Отмечается, что «урок направлен на профилактику дискриминирующего поведения, воспитание ответственного, толерантного, гражданско-ориентированного поколения в контексте подготовки чемпионата мира на примере гуманистических ценностей футбола».

В 15.00 пройдет церемония награждения победителей всероссийского конкурса молодых художников «Футбол без дискриминации» и откроется выставка с работами победителей. Участие в конкурсе приняли молодые художники в возрасте от 15 до 30 лет из 27 городов России. Они представили свои работы в трех номинациях: «Футбол разрушает стереотипы», «Футбол открывает возможности», «Футбол объединяет континенты». После церемонии награждения состоится мастер-класс для победителей конкурса и участников всероссийского урока.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.