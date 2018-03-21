В городах, которые примут матчи ЧМ-2018, пройдут мероприятия, посвященные борьбе с расовой дискриминацией

В Москве в Еврейском музее и Центре толерантности состоится презентация программы «Футбол без дискриминации», которая является частью проекта, осуществляемого в рамках подготовки к чемпионату мира. Организаторами мероприятия выступят оргкомитет «Россия-2018» и Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности, сообщает Welcome-2018.

В 12:00 мск состоится всероссийский урок «Футбол без дискриминации», участниками которого станут образовательные учреждения по всей стране, включая 11 городов-организаторов чемпионата мира. Московские школьники примут участие в интерактивных занятиях для разновозрастной аудитории. Основные темы: межкультурный диалог, диалог религий и социально-уязвимые группы. Отмечается, что «урок направлен на профилактику дискриминирующего поведения, воспитание ответственного, толерантного, гражданско-ориентированного поколения в контексте подготовки чемпионата мира на примере гуманистических ценностей футбола».

В 15:00 пройдет церемония награждения победителей всероссийского конкурса молодых художников «Футбол без дискриминации» и откроется выставка с работами победителей. Участие в конкурсе приняли молодые художники в возрасте от 15 до 30 лет из 27 городов России. Они представили свои работы в трех номинациях: «Футбол разрушает стереотипы», «Футбол открывает возможности», «Футбол объединяет континенты». После церемонии награждения состоится мастер-класс для победителей конкурса и участников всероссийского урока.