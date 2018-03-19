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Сергей Балахнин: Против французов и бразильцев нужно играть на победу
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Сергей Балахнин: Против французов и бразильцев нужно играть на победу 

Советский спорт 8 часов назад
Валерий Гладилин: Против сборной России бразильцы и французы сыграют основой
«Играть на победу надо всегда — это вещь однозначная. Что касается наигрывания связей, то это обязательно будет проводиться тренерским штабом — от этого никуда не деться. Естественно, наставники будут пробовать какие-то новые сочетания, потому что у футболистов сборной, к сожалению, много травм. Так что будет много обновлений, но я бы не назвал их экспериментами — это, скорее, обстоятельства. Жизнь заставляет.
Есть другие игроки, которых можно привлечь. Говорю ли я про Артема Дзюбу или Олега Шатова? Это зависит от того, как они будут себя проявлять в клубах. Но я уверен, что они помогут сборной», — приводит «Газета.Ru» слова Сергея Балахнина, бывшего тренера сборной России.
Товарищеская игра сборных России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе «Лужники». Россияне и французы встретятся 27 марта в Санкт-Петербурге.
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