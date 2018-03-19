Сергей Балахнин: Против французов и бразильцев нужно играть на победу

Валерий Гладилин : Против сборной России бразильцы и французы сыграют основой

«Играть на победу надо всегда — это вещь однозначная. Что касается наигрывания связей, то это обязательно будет проводиться тренерским штабом — от этого никуда не деться. Естественно, наставники будут пробовать какие-то новые сочетания, потому что у футболистов сборной, к сожалению, много травм. Так что будет много обновлений, но я бы не назвал их экспериментами — это, скорее, обстоятельства. Жизнь заставляет.

Есть другие игроки, которых можно привлечь. Говорю ли я про Артема Дзюбу или Олега Шатова ? Это зависит от того, как они будут себя проявлять в клубах. Но я уверен, что они помогут сборной», — приводит «Газета.Ru» слова Сергея Балахнина , бывшего тренера сборной России.

Товарищеская игра сборных России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе «Лужники». Россияне и французы встретятся 27 марта в Санкт-Петербурге.