Лого McLaren на тапочках Gandys и спонсорская наклейка Gandys на болиде McLaren? Да!

McLaren и Gandys заключили соглашение о партнёрстве на предстоящий Гран-при Австралии.

Gandys — это бренд одежды и аксессуаров. Преимущественно летнего характера. Большая часть выручки от их продаж идёт на помощь сиротам в таких местах, как Юго-Восточная Азия и Шри-Ланка. Теперь же бренд сотрудничает с McLaren, размещая свой логотип на нимбе, который получил новый McLaren-Renault MCL33. Финансовая сторона сделки не оказалась разглашена. Вероятно, что деньги крутятся тут и не такие уж большие, ибо Gandys нельзя назвать даже с приличной натяжкой крупным игроком своей отрасли.

«Когда мы запустили бренд Gandys, то начинали работать в небольших масштабе, помогая лишь малой части нуждающихся детей, — сказал соучредитель компании. — Теперь мы помогаем больным и наиболее уязвимым категориям детей по всему миру. Надеемся, что Halo будет нести аналогичную пользу Формуле-1, поскольку мы знаем, что даже если это устройство только одну жизнь спасёт, оно получит заметно более широкое распространение».

Нет слов пока о том, будет ли партнёрство выходить за рамки стартового раунда сезона-2018. Узнаем только после этапа на родине кенгуру. При этом уже известно следующее: Gandys выпустит ограниченную серию пляжных тапочек, украшенных оранжево-синей ливреей McLaren. Они будут доступны в магазинах обеих компаний, причем 100 процентов собранных средств поступит в фонд «Сироты для сирот». благая цель — это всегда похвально!

«Мы рады, что Gandys присоединились к нам на Гран-при Австралии, — сказал босс отдела маркетинга McLaren Джон Аллерт. — Размещение логотипа на Halo MCL33 было не только прекрасным решением с точки зрения брендинга, но и отличной возможностью подчеркнуть благотворительную приверженность Gandys».