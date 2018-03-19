Как стало известно «СЭ», и вторую мартовскую товарищескую встречу с участием нашей национальной команды будет транслировать Первый канал. Если в пятницу, 23 марта, он покажет игру Россия — Бразилия (Москва, «Лужники»), то в следующий вторник в его программе значится матч Россия — Франция (Санкт-Петербург). (Вячеслав КОРОТКИН)
Напомним, игра команды Станислава Черчесова против французов состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры — 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.