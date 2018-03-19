Ещё
Первый Чемпионат мира по гонкам среди дронов пройдет осенью в Китае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый Чемпионат мира по гонкам среди дронов пройдет осенью в Китае 

AirCargoNews.ru 8 часов назад
Фото: AirCargoNews.ru
Китай станет принимающей стороной первого Чемпионата мира по соревнованиям дронов. Они пройдут в Шеньчжене уже осенью этого года. С 1 по 4 ноября в китайском городе Шеньчжень пройдет Чемпионат мира по гонкам среди дронов. Мероприятие уже было включено в список соревнований FAI на 2018 г. FAI World Drone Racing — четырехдневное международное событие, во время которого будут состязаться в мастерстве лучшие операторы дронов со всего мира.
«Это по-настоящему исторический момент для FAI. Первый чемпионат мира Drone Racing FAI станет исключительным шансом продемонстрировать достижения в этом новом, динамично развивающемся виде спорта», — сказал президент FAI Фриц Бринк. Соревнования БПЛА становятся все более популярными в Китае, особенно среди подростков. «Шеньчжень на юге Китая является одним из наиболее быстро развивающихся городов мира, известным своей иннвационностью, технологиями и международным обменом, а благодаря поддержке правительства мы верим, что Шеньчжень сможет организовать отличное соревнование, которое поспособствует развитию этого захватывающего и молодого вида спорта», — сказал Жую Янг, представитель китайского аэроклуба (ASFC). Соревнования по гонкам дронов охватывают этапы для пилотов как мужчин, так и женщин, а также юниорские турниры и общеквалификационые турниры для национальных сборных.
AirCargoNews.ru: последние новости
Airbus разрабатывает новую систему визуализации в кокпите ABC совершает доставку 66 байков для Чемпионата мира по мотоспорту Crane Worldwide Logistics расширяет критичное по времени подразделение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение