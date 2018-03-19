Первый Чемпионат мира по гонкам среди дронов пройдет осенью в Китае

Китай станет принимающей стороной первого Чемпионата мира по соревнованиям дронов. Они пройдут в Шеньчжене уже осенью этого года. С 1 по 4 ноября в китайском городе Шеньчжень пройдет Чемпионат мира по гонкам среди дронов. Мероприятие уже было включено в список соревнований FAI на 2018 г. FAI World Drone Racing — четырехдневное международное событие, во время которого будут состязаться в мастерстве лучшие операторы дронов со всего мира.

«Это по-настоящему исторический момент для FAI. Первый чемпионат мира Drone Racing FAI станет исключительным шансом продемонстрировать достижения в этом новом, динамично развивающемся виде спорта», — сказал президент FAI Фриц Бринк. Соревнования БПЛА становятся все более популярными в Китае, особенно среди подростков. «Шеньчжень на юге Китая является одним из наиболее быстро развивающихся городов мира, известным своей иннвационностью, технологиями и международным обменом, а благодаря поддержке правительства мы верим, что Шеньчжень сможет организовать отличное соревнование, которое поспособствует развитию этого захватывающего и молодого вида спорта», — сказал Жую Янг, представитель китайского аэроклуба (ASFC). Соревнования по гонкам дронов охватывают этапы для пилотов как мужчин, так и женщин, а также юниорские турниры и общеквалификационые турниры для национальных сборных.