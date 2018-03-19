Президент киевского «Динамо» объяснил, почему с командой тренируется 33-летний сенегалец: «Нам что, жалко?»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что с командой тренируется 33-летний защитник Папа Гуйе, ранее выступавший за «Металлист» и «Днепр».

"Просто попросили его агенты, чтобы он потренировался, побегал, набрал какую-то форму. Никто вообще не говорит, что он будет играть в «Динамо», даже вопрос так не стоял.

Сразу подняли шум. Гуйе достойно играл в «Металлисте», был на ведущих ролях, нам что, жалко, чтобы он сделал там какие-то медицинские процедуры?

Если хорошо себя проявит? Ну, есть же тренерский штаб. Вдруг проявит, действительно еще поиграет, ко мне по контракту никто не обращался", — сказал Суркис в эфире Football Hub.