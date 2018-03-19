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Президент киевского «Динамо» объяснил, почему с командой тренируется 33-летний сенегалец: «Нам что, жалко?»
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Президент киевского «Динамо» объяснил, почему с командой тренируется 33-летний сенегалец: «Нам что, жалко?» 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что с командой тренируется 33-летний защитник Папа Гуйе, ранее выступавший за «Металлист» и «Днепр».
"Просто попросили его агенты, чтобы он потренировался, побегал, набрал какую-то форму. Никто вообще не говорит, что он будет играть в «Динамо», даже вопрос так не стоял.
Сразу подняли шум. Гуйе достойно играл в «Металлисте», был на ведущих ролях, нам что, жалко, чтобы он сделал там какие-то медицинские процедуры?
Если хорошо себя проявит? Ну, есть же тренерский штаб. Вдруг проявит, действительно еще поиграет, ко мне по контракту никто не обращался", — сказал Суркис в эфире Football Hub.
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