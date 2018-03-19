Правящая партия Черногории выдвинула Мило Джукановича на пост президента

Решение президиума партии в понедельник еще предстоит формально утвердить на главном совете ДПС. Кандидатура после сбора подписей должна быть зарегистрирована государственной избирательной комиссией (ГИК). Претенденты на пост главы государства должны передать в избирком Черногории 8 тысяч подписей до 26 марта.

К настоящему моменту ГИК Черногории зарегистрировала трех кандидатов — лидера ориентированной на сотрудничество с Россией и Сербией новооснованной партии «Настоящая Черногория» Марко Милачича, оппозиционного предпринимателя Василие Миличковича и лидера бошняцкой (славянско-мусульманской) Партии справедливости и примирения Хазбию Калача. Голосование назначено на 15 апреля.

По оценкам аналитиков региона, главным претендентом на победу является четырежды занимавший пост премьер-министра, по одному разу бывший министром обороны и президентом страны Джуканович, который руководит Черногорией с 1991 года.