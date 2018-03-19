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Легенда Туринга Фабрицио Джованарди проедет сезон-2018 в WTCR за Alfa Romeo
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Легенда Туринга Фабрицио Джованарди проедет сезон-2018 в WTCR за Alfa Romeo 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
Один из самых успешных пилотов в истории «кузовных» гонок проведёт сезон в новом первенстве WTCR — FIA World Touring Car Cup.
Фабрицио Джованарди, победитель почти в каждом турнире, где о выступает, будет управлять Alfa Romeo Giuletta TCR команды Mulsanne. Таким образом, 51-летний пилот из Италии поедет на столь высоком уровне впервые с 2005 года, когда выступал в упразднённом Мировом Туринге.
«Я хочу поблагодарить всех в Romeo Ferraris за то, что сделали возможным провести сезон-2018, — сказал Джованарди. — Мне очень понравилось пилотировать машину совсем недавно, и я был впечатлён. Для меня это будет возвращение на мировую арену после нескольких лет вне гонок, но моя страсть и голод к победам остаются прежними. В Монце у меня была возможность начать путешествие, которое, как надеюсь, принесёт много удовлетворения тем, кто участвует в проекте Alfa Romeo Giulietta TCR Romeo Ferraris».
Побеждал Фабрицио в картинге, Formula 3 и Formula 3000. Джованарди выигрывал гонки в WTCC, был дважды чемпионом Великобритании, а также участвовал в аргентинской серии TC2000.
Франсуа Рибейро, руководитель Eurosport Events, промоутер WTCR: «Заявка команды Mulsanne не только означает присутствие седьмого бренда на стартовой решётке. Мы приветствуем Фабрицио Джованарди как легенду автоспорта, чей обширный опыт, несомненно, станет значимым активом».
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