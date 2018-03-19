Роналдинью: «Соперничество Месси и Роналду идет на пользу футболу»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» по итогам 2005 года Роналдинью положительно отозвался о соперничестве форварда каталонцев Лионеля Месси и нападающего "Реала" Криштиану Роналду . По его мнению, все любители спорта должны наслаждаться этой борьбой.

— Это здоровая борьба, она идет на благо футболу, — цитирует Metro US Роналдинью. — Они — два игрока, которые постоянно борются за «Золотой» мяч и выясняют, кто из них является лучшим в мире. Так что, это хорошо для футбола и для всех, кто любит спорт.

Напомним, начиная с 2008 года «Золотой мяч» неизменно получают Месси и Роналду. У аргентинца и португальца по пять престижных индивидуальных наград.