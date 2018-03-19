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Роналдинью: «Соперничество Месси и Роналду идет на пользу футболу»
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Роналдинью: «Соперничество Месси и Роналду идет на пользу футболу» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» по итогам 2005 года Роналдинью положительно отозвался о соперничестве форварда каталонцев Лионеля Месси и нападающего "Реала" Криштиану Роналду. По его мнению, все любители спорта должны наслаждаться этой борьбой.
— Это здоровая борьба, она идет на благо футболу, — цитирует Metro US Роналдинью. — Они — два игрока, которые постоянно борются за «Золотой» мяч и выясняют, кто из них является лучшим в мире. Так что, это хорошо для футбола и для всех, кто любит спорт.
Напомним, начиная с 2008 года «Золотой мяч» неизменно получают Месси и Роналду. У аргентинца и португальца по пять престижных индивидуальных наград.
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