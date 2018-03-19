Фото дня. Месси и три сына

Жена нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо опубликовала в Инстаграме новую фотографию форварда с тремя сыновьями. Младший из них, которого назвали Чиро, родился 10 марта.

Напомним, Месси из-за родов пропустил матч «Барселоны» против «Малаги» (2:0), который также состоялся 10 марта. После этого он принял участие в двух играх, забив 3 мяча и сделав 1 голевую передачу.

Продолжение Лео. Тайны семьи Месси // Месси посмотрел матч против «Малаги» по телевизору

Feliz día Papi❤️ Te amamos tanto! Gracias por ser el mejor papá del mundo❤️ @leomessi

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) 19 Мар 2018 в 12:09 PDT