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Fortnite-стример Ninja зарабатывает 500 тысяч баксов в месяц
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Fortnite-стример Ninja зарабатывает 500 тысяч баксов в месяц 

GameGuru 8 часов назад
Фото: GameGuru
Тайлер «Ninja» Блевинс, 26-летний стример Fortnite, которому принадлежит рекорд Twitch по числу зрителей, признался в интервью американскому телеканалу, что зарабатывает приличные полмиллиона долларов. В месяц.
В интервью CNBC Тайлер рассказал, что его заработок складывается из множества факторов: 3.7 миллионов фолловеров на Twitch, 5 миллионов YouTube-подписчиков и миллионы фанатов в других социальных сетях. Во время стрима Fortnite с рэпером Дрейком на Ninja подписались около 10 000 человек. Большая часть всех подписчиков Ninja пришла с Amazon благодаря подписчикам Twitch Prime. Их называют «праймами» и в последнее время на Twitch их становится все больше и больше благодаря сотрудничеству стриминговой платформы, Amazon и Epic Games. За Prime-подписку можно получить неплохой лут для Fortnite.
Ninja признался, что несмотря на большой заработок он не собирается уходить во все тяжкие. Деньги он собирается инвестировать, откладывать под проценты и изредка делать различные пожертвования. Раз в месяц Тайлер с женой спонсируют различные приюты для животных.
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