Тайлер Ninja Блевинс зарабатывает $ 500 тыс. в месяц

Популярный стример по Fortnite Тайлер Ninja Блевин зарабатывает $ 500 тыс. в месяц. Об этом он рассказал в интервью для CNBC.

Игрок отметил, что большая часть доходов поступает от пользователей Amazon и Twitch Prime, а также от большого количества подписчиков на YouTube, в «Инстаграме» и «Твиттере».

Также стример заявил, что не советует детям бросать всё ради попытки заработать на видеоиграх. По словам Блевинса, вначале стоит задуматься о своём будущем, при этом уделяя время играм.

15 марта трансляция Тайлера Ninja Блевинса на Twitch.tv установила новый рекорд сервиса по пиковому показателю зрителей на личном стриме. Более 635 тыс. человек наблюдали за игрой Тайлера Ninja Блевинса и репера Drake в Fortnite.

«Видел Drake и других рэперов в трендах «Твиттера». Кто-то умер?»