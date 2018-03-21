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Антуан Гризманн: Сборной Франции нужен жизнерадостный Погба
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Антуан Гризманн: Сборной Франции нужен жизнерадостный Погба 

Советский спорт 5 часов назад
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Ранее сообщалось, что полузащитник недоволен отношением со стороны главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью и жалеет о своем возвращении на «Олд Траффорд».
"Погба прибыл в расположение сборной Франции с огромной улыбкой на лице. Он был счастлив. Конечно, нелегко принять ситуацию, когда ты не играешь в клубе. Я знаю, что это такое.
Но Погба очень любит футбол, он отдает всего себя в каждом матче. Наш тренер доверяет ему, а партнеры по сборной верят в его силы. Но нашей команде нужен жизнерадостный и эффективный игрок", — приводит слова Гризманна Goal.
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