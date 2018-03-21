Антуан Гризманн: Сборной Франции нужен жизнерадостный Погба

Ранее сообщалось, что полузащитник недоволен отношением со стороны главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью и жалеет о своем возвращении на «Олд Траффорд».

"Погба прибыл в расположение сборной Франции с огромной улыбкой на лице. Он был счастлив. Конечно, нелегко принять ситуацию, когда ты не играешь в клубе. Я знаю, что это такое.