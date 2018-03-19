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Дидье Дешам: Погба не может нравиться ситуация в «Манчестер Юнайтед»
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Дидье Дешам: Погба не может нравиться ситуация в «Манчестер Юнайтед» 

Советский спорт 7 часов назад
Отметим, что Погба сейчас не пользуется доверием главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью. Так, он остался на замене в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Брайтона» (2:0).
«Я уверен, что еще услышу больше об этом. Но ему, конечно, не может нравиться эта ситуация. Я не знаю, в чем дело. Тому, что дела пошли так, причин может быть много.
Я много общаюсь с игроками, чтобы узнать, что они чувствуют. Это касается не только Погба», — цитирует Дешама ВВС.
В текущем сезоне 25-летний Поль Погба провел 27 матчей за «МЮ» и забил три мяча при десяти голевых передачах.
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