Дидье Дешам: Погба не может нравиться ситуация в «Манчестер Юнайтед»

Отметим, что Погба сейчас не пользуется доверием главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью. Так, он остался на замене в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Брайтона» (2:0).

«Я уверен, что еще услышу больше об этом. Но ему, конечно, не может нравиться эта ситуация. Я не знаю, в чем дело. Тому, что дела пошли так, причин может быть много.

Я много общаюсь с игроками, чтобы узнать, что они чувствуют. Это касается не только Погба», — цитирует Дешама ВВС.

В текущем сезоне 25-летний Поль Погба провел 27 матчей за «МЮ» и забил три мяча при десяти голевых передачах.