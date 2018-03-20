Дмитрий Квартальнов: Тренер другой команды указывает судье, что тот не увидел…

— Согласны с мнением, что возможно проиграли сегодня только благодаря индивидуальному мастерству соперника? — Не для кого не секрет, что СКА — мастеровитая команда. Мы как можем с ними играть, так и стараемся играть. Бросок, подставление, гол — простота заброшенной шайбы…Да, могли они еще забить. Нам нужно обратит на это внимание. У нас тоже были шансы и моменты, надо ими пользоваться.

— Этот матч станет переломным в серии? — 1:2 счет.

— Судьи как-то объяснили отмененную шайбу? — Интересный момент. Я не знаю вышла ли шайба или нет, но раз судьи посмотрели — то, наверное, вышла. Но им начинает указывать тренер другой команды на вещь, которую они не увидели. Это же не челлендж идет? Судья принимает решение. И если они что-то не увидели…Надо посмотреть правила.

— Сегодня вы поменяли победный состав с игры в Питере. Это связано к тем, что надо было выпускать Аверина? — Аверин — игрок основного состава. Он логично вышел.