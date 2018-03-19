Маскот «Баварии» поиздевался над Хави Мартинесом. Видео

«Бавария» в Твиттере опубликовала ролик с тренировки команды. Занятие посетил маскот мюнхенцев медведь Берни. В одном из эпизодов он принял навесную передачу от Хави Мартинеса , после чего прокинул мяч между ног защитнику.

Напомним, накануне, 18 марта, «Бавария» проиграла «РБ Лейпциг» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Германии. Для мюнхенцев это поражение стало третьим в бундеслиге.

Мартинес в этом сезоне принял участие в 26 матчах, забив 2 мяча, сделав 2 голевые передачи, а также получив 1 желтую карточку.

Bayern Munich mascot Berni 1-0 Javi Martinez. 😂 (🎥 Credit: @FCBayern) pic.twitter.com/4ZY2atlTTb

— Goal (@goal) 19 марта 2018 г.