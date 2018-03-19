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Манчини и Агуэро побывали в ресторане знаменитого турецкого повара Salt Bae
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Манчини и Агуэро побывали в ресторане знаменитого турецкого повара Salt Bae 

Чемпионат.com 7 часов назад
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после стартовавшего перерыва на матчи сборных побывал в Дубае и встретился со своим экс-подопечным из «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. «Горожане» проводят в ОАЭ мини-сбор.
Манчини и Агуэро побывали в ресторане знаменитого турецкого повара Нусрета Гёкче по прозвищу Salt Bae, прославившегося своим экстравагантным способом готовки. Гёкче стал известен после того, как в Интернете были опубликованы видео с его манерой сыпать соль на мясо через локоть. Многие футболисты повторяли его движение после голов.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Серхио Агуэро.
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