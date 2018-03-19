Манчини и Агуэро побывали в ресторане знаменитого турецкого повара Salt Bae

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после стартовавшего перерыва на матчи сборных побывал в Дубае и встретился со своим экс-подопечным из «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. «Горожане» проводят в ОАЭ мини-сбор.

Манчини и Агуэро побывали в ресторане знаменитого турецкого повара Нусрета Гёкче по прозвищу Salt Bae, прославившегося своим экстравагантным способом готовки. Гёкче стал известен после того, как в Интернете были опубликованы видео с его манерой сыпать соль на мясо через локоть. Многие футболисты повторяли его движение после голов.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Серхио Агуэро.