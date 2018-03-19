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Месси рассказал, почему его раньше тошнило на поле
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Месси рассказал, почему его раньше тошнило на поле 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что смог избавиться от приступов рвоты во время матчей. По словам футболиста, раньше он неправильно питался, однако в последнее время изменил свой рацион. Капитана сборной Аргентины тошнило, в частности, во время товарищеского матча с Румынией в 2014 году и в отборочном турнире ЧМ-2014 против Боливии в 2013 году.
— Не знаю, чем я питался, но питался я очень плохо многие годы, — цитирует AS Месси. — В 22-23 это был шоколад, альфахоры (печенье с начинкой), газированные напитки. Сейчас я питаюсь правильно — мясо, рыба, овощи, салаты. Все организовано. Иногда я позволяю себе немного вина, но это не проблема.
Я действительно заметил изменения, когда дело дошло до рвоты. Говорят, что сработало много факторов. Я изменился, и этого больше не было.
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