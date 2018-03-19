Кубок Гагарина. Полуфиналы Западной конференции. Результаты третьих матчей 

Сегодня, 19 марта, состоятся два полуфинальных матча Западной конференции Кубка Гагарина.
"Локомотив" (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Ковальчук — 2 (бол., Рыков, Шипачев), 35:07 — 0:1. Ковальчук — 3 (Торесен), 57:24 — 0:2. Вратари: Судницин (59:37) — Коскинен. Штраф: 14 — 37. Броски: 30 (4+9+17) — 36 (10+16+10). Судьи: Беляев, Франо. 19 марта. Ярославль. УКРК «Арена 2000». Счет в серии: 1-2 (0:4, 2:1).
"Йокерит" (Хельсинки) — ЦСКА — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Палола — 5 (бол., Толванен, Гилрой), 31:38 — 1:0. Пашнин — 1 (Жарков), 41:31 — 1:1. Гилрой — 2 (бол., Гилрой), 77:36 — 2:1. Вратари: Рамо — Сорокин. Штраф: 62 — 22. Броски: 26 (6+7+7+6) — 34 (9+7+6+12). Судьи: Ержабек, Оскирко. 19 марта. Хельсинки. Hartwall Arena. Счет в серии: 1-2 (0:4, 0:2).
Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина