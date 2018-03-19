Изменившуюся Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой

Поклонники легендарной спортсменки Елены Исинбаевой давно заметили: их любимица заметно похорошела, став мамой. Олимпийская чемпионка стала чаще экспериментировать со стилем. Сегодня она похвасталась новой укладкой и изменившимся цветом волос.

«Как вам моя новая прическа?», — кокетничает звезда.

«Супер!», «Огонь!», «Самая красивая дама в мире», «Не очень вас больше идет черный цвет я вас люблю, вы класс счастье вам», «Не узнать», «Если честно не узнал!», «Вы ли это, Елена?», — обсуждают образ фолловеры.

«Варнава!…)))))», «Прикольно! Но сначала я подумала, что это фото Кати Варнава», «Свеженько! А сначала я подумала, что Варнава делает у меня в ленте))», «Стала похожа на Варнаву)», — отмечают они.

Фото: globallookpress, instagram