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Изменившуюся Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой
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Изменившуюся Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой 

Passion.ru 7 часов назад
Фото: Passion.ru
Поклонники легендарной спортсменки Елены Исинбаевой давно заметили: их любимица заметно похорошела, став мамой. Олимпийская чемпионка стала чаще экспериментировать со стилем. Сегодня она похвасталась новой укладкой и изменившимся цветом волос.
«Как вам моя новая прическа?», — кокетничает звезда.
«Супер!», «Огонь!», «Самая красивая дама в мире», «Не очень вас больше идет черный цвет я вас люблю, вы класс счастье вам», «Не узнать», «Если честно не узнал!», «Вы ли это, Елена?», — обсуждают образ фолловеры.
«Варнава!…)))))», «Прикольно! Но сначала я подумала, что это фото Кати Варнава», «Свеженько! А сначала я подумала, что Варнава делает у меня в ленте))», «Стала похожа на Варнаву)», — отмечают они.
Фото: globallookpress, instagram
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