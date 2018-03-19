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В Китае на вокзал прибыл поезд-призрак, видео
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В Китае на вокзал прибыл поезд-призрак, видео 

13 Новостей.ru 7 часов назад
Фото: 13 Новостей.ru
Интересные новости пришли из Китая, где на видео попал поезд-призрак. Мистическое происшествие взбудоражило интернет. Случай, который произошёл 9 дней назад, взволновал и пассажиров и работников вокзала города Баотоу в Китае и более того наделал не мало шума в Сети у пользователей, которые посмотрели видеозапись с камеры наблюдения. Сложно поверить в реальность происходящего, но поезд как-будто ехал по расписанию и остановился на станции в ожидании пассажиров. Стоит отметить, что мистическую видеозапись сложно подделать, ведь она записана на государственном вокзале, а не является частной. Люди в недоумении от того, что смогли увидеть призрак поезда. Однако, некоторое склонны считать, что это мистификация. Другие уверены, что поезд является настоящим, но из параллельного мира. Кто знает, может на самом деле существуют альтернативные миры, которые похожи на наши и в определенное время происходит разрыв времени и пространства. А как вы считаете, мистика это или поддельная мистификация?
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