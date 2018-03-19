Мартен Фуркад: Бойкот — не мой выбор. Я хочу соревноваться

— Я уже далеко не в первый раз приезжаю сюда. Мне нравится в Тюмени, здесь отличный стадион. Надеюсь, что смогу показать хорошие результаты и удачно завершить здесь сезон.

— «Жемчужина Сибири» достойна финала Кубка мира?

— Конечно. Это замечательная арена. Я уверен, что в Тюмени пройдёт великолепные соревнования.

— Что вы думает о бойкоте этапа Кубка мира в России со стороны США, Канады и Чехии?

— Не хочу это комментировать. Думаю, что каждый вправе решать за себя. Но это не мой выбор. Я хочу соревноваться, — цитирует Фуркада «Тюменская арена».

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.