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«Спорт-Инжиниринг» сравнит стоимость стадионов к ЧМ в РФ и за рубежом
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«Спорт-Инжиниринг» сравнит стоимость стадионов к ЧМ в РФ и за рубежом 

Прайм 7 часов назад
МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. ФГУП «Спорт-Инжиниринг», выступающее заказчиком-застройщиком спортивных объектов, заказало проведение экспертной оценки стоимости строительства стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в сравнении с международными аналогами, следует из материалов на портале госзакупок.
В материалах указывается, что объектами оценки являются новые стадионы в Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Волгограде, Калининграде и Саранске, а также построенные ранее: «Лужники» и "Спартак" в Москве и стадионы в Петербурге и Казани.
"Цель работы — оценка стоимости строительства стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на базе сравнительного анализа по определенным критериям с зарубежными стадионами, построенными к чемпионатам мира по футболу 2010 и 2014 годов, с учетом специфичных факторов проектирования и строительства, а также требований ФИФА и законодательства в области градостроительной политики и безопасности", — говорится в документах.
Эту работу к 30 апреля проведет ООО «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги» за 17,7 миллиона рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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