Австралийского киборга оштрафовали за попытку оплатить проезд с помощью чипа в руке

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Жителя Австралии Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мяу, ранее известного как Стюарт Маккеллар, оштрафовали на $940 из-за того, что он пытался оплатить поездку в общественном транспорте с помощью чипа, вшитого в руку. Об этом пишет Motherboard.

Суд назначил австралийцу, который называет себя киборгом, штраф в $170 за проезд без билета, а также приказал оплатить $770 судебных издержек. По данным властей, Мяу-Мяу нарушил правила пользования общественным транспортом, так как он передвигался без транспортной карты и не смог предъявить ее при проверке.

Фото со страницы Мяу-Мяу в Facebook

В апреле прошлого года специалист по пирсингу вшил в руку австралийца транспортную карту Opal, которая действует в общественном транспорте Сиднея. С этого времени он пользовался картой, прикладывая карту к считывающему устройству.

Это продолжалось до августа 2017 года, когда биохакера остановили контролеры. На чипе в руке Мяу-Мяу было достаточно средств для совершения поездки, однако он не смог предъявить карту контролерам. В феврале этого года власти Сиднея аннулировали чип, который находится в руке австралийца.

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