Ещё
Австралийца с имплантированным в руку проездным оштрафовали за безбилетный проезд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Австралийца с имплантированным в руку проездным оштрафовали за безбилетный проезд 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Inc.
Австралийский суд оштрафовал 33-летнего мужчину за безбилетный проезд в общественном транспорте. Обвиняемый заявил, что проездной имплантирован ему в руку. Защита пыталась доказать, что технологии, к которым прибегнул осужденный, обогнали закон. О прецеденте пишет издание CNET.
Мужчина, настоящее имя которого Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мяу (Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow), называет себя биохакером, то есть тем, кто использует биоинженерные технологии. Его адвокат пытался доказать, что в поступке его подзащитного не было противоправных действий, и в данном случае технологии обогнали закон, однако суд встал на сторону обвинения. Мужчина признал себя виновным в безбилетном проезде и обязан оплатить штраф и судебные издержки в размере 1220 австралийских долларов ($950).
"Этот случай показал, что закон стоит позади технологий. Я думаю, что тут правильно сказать: технология движется в определенном направлении, а я просто двигался быстрее, чем закон. Все осознают, что со временем это будет повсеместно и нормально", — считает осужденный.
Мяу-Лудо имплантировал себе транспортную карту Opal, действующую в штате Новый Южный Уэльс, в апреле прошлого года. Чип был вырезан из проездного, помещен в пластик и вживлен мастером пирсинга.
Материал предоставлен проектом "+1".
ТАСС: последние новости
Четыре гола Салаха помогли "Ливерпулю" разгромить "Уотфорд" в матче чемпионата Англии РУСАДА продемонстрировало iNADO чат-бот для борьбы с допингом Представители УЕФА еще трижды посетят Санкт-Петербург перед Евро-2020 с инспекцией
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018341
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972155
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание5
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение