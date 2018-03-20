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Форвард «Краснодара» Иван не знает, как ему получить больше игрового времени
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Форвард «Краснодара» Иван не знает, как ему получить больше игрового времени 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Румынский нападающий «Краснодара» Андрей Иван не знает, что должен делать, чтобы получить больше игрового времени в команде. Слова спортсмена приводит "Советский спорт".
"У меня не очень хороший период в «Краснодаре», но, надеюсь, буду играть. Не жалею, что покинул «Университатю», это был шаг вперед, переход в лучшую команду", — цитирует Ивана Digi Sport.
Он отметил, что не знает, как объяснить сложившуюся ситуацию.
"Весь сезон «Краснодар» использует лишь 13 игроков. Не знаю, что мне нужно делать, чтобы играть. Я прилагаю силы и надеюсь начать играть", — добавил форвард.
Иван перебрался в «Краснодар» летом 2017 года и принял участие лишь в пяти матчах чемпионата России.
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