KDC Racing объявила состав пилотов на 2018 год

Команда создана бывшим руководителем Sauber и одной из самых авторитетных личностей в мире Formula 1 Монишей Кальтенборн совместно с Эмили Ди Комберти для участия в первенстве Германии и Италии Formula 4.

Среди заявленных пилотов и Илья Морозов — он примет участие в итальянском Чемпионате F4! Для российского 15-летнего Ильи Морозова Итальянский Чемпионат F4 станет дебютным в «формулах».

Мониша Кальтенборн очень довольна составом команды, говоря следующее: «Я очень рада, что Илья Морозов будет соревноваться в Итальянской Формуле-4. Я вижу в нём амбициозного и многообещающего пилота. Он показал отличные результаты в картинге и на данный момент настроен продемонстрировать свои первые результаты в „формульной“ серии. Команда верит, что такой важный шаг в карьере Ильи будет успешен вместе с нами».

Илья охарактеризовал своё присоединение к команде как «счастливую возможность начать карьеру в итальянском молодёжном Чемпионате F4, откуда многие именитые гонщики стартовали на пути в Формулу-1».

"Я очень горд присоединиться к команде KDC Racing Team, создателями которой являются такие профессионалы своего дела, как Мониша Кальтенборн и Эмили Ди Комберти. Я уверен, что смогу многому научиться в такой амбициозной и профессиональной команде", — сказал Илья.

В предыдущих сезонах Илья занимал лидерские позиции в международных и российских чемпионатах по картингу. На его счету призовые места в Чемпионате России по картингу и серии WSK.

Пятый сезон итальянского чемпионата F4 стартует 22 апреля в Адрии. Заявлено уже более 30 пилотов из различных стран. Насыщенный и яркий гоночный сезон нас ожидает!

Фото предоставлено PR Ильи Морозова