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KDC Racing объявила состав пилотов на 2018 год
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KDC Racing объявила состав пилотов на 2018 год 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Команда создана бывшим руководителем Sauber и одной из самых авторитетных личностей в мире Formula 1 Монишей Кальтенборн совместно с Эмили Ди Комберти для участия в первенстве Германии и Италии Formula 4.
Среди заявленных пилотов и Илья Морозов — он примет участие в итальянском Чемпионате F4! Для российского 15-летнего Ильи Морозова Итальянский Чемпионат F4 станет дебютным в «формулах».
Мониша Кальтенборн очень довольна составом команды, говоря следующее: «Я очень рада, что Илья Морозов будет соревноваться в Итальянской Формуле-4. Я вижу в нём амбициозного и многообещающего пилота. Он показал отличные результаты в картинге и на данный момент настроен продемонстрировать свои первые результаты в „формульной“ серии. Команда верит, что такой важный шаг в карьере Ильи будет успешен вместе с нами».
KDC Racing is proud to announce its driver line up for the 2018 season: — Aaron di Comberti: Race Driver in both Championships — Ilya Morozov: Race Driver in @CIFormula4 — Toby Sowery: Development dirver — Tara Eichenberger: Test Driver —> https://t.co/xgabdCQxEH pic.twitter.com/TDXcS2NR9E
— KDC Racing (@kdcracingteam) 12 марта 2018 г.
Илья охарактеризовал своё присоединение к команде как «счастливую возможность начать карьеру в итальянском молодёжном Чемпионате F4, откуда многие именитые гонщики стартовали на пути в Формулу-1».
"Я очень горд присоединиться к команде KDC Racing Team, создателями которой являются такие профессионалы своего дела, как Мониша Кальтенборн и Эмили Ди Комберти. Я уверен, что смогу многому научиться в такой амбициозной и профессиональной команде", — сказал Илья.
В предыдущих сезонах Илья занимал лидерские позиции в международных и российских чемпионатах по картингу. На его счету призовые места в Чемпионате России по картингу и серии WSK.
Пятый сезон итальянского чемпионата F4 стартует 22 апреля в Адрии. Заявлено уже более 30 пилотов из различных стран. Насыщенный и яркий гоночный сезон нас ожидает!
Фото предоставлено PR Ильи Морозова
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