«Ювентус» и «Милан» пропустили наименьшее количество голов в 2018 году среди всех команд топ-5 европейских лиг

В рамках чемпионата Италии ворота «россонери» за два с половиной месяца соперники поразили всего 5 раз, а «бьянконери» — и вовсе ни одного.

Стоит отметить, что «Ювентус» лидирует в Серии А, а «Милан» занимает шестое место.