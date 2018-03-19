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«Ювентус» и «Милан» пропустили наименьшее количество голов в 2018 году среди всех команд топ-5 европейских лиг
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«Ювентус» и «Милан» пропустили наименьшее количество голов в 2018 году среди всех команд топ-5 европейских лиг 

Soccer News 6 часов назад
Фото: Soccer News
В рамках чемпионата Италии ворота «россонери» за два с половиной месяца соперники поразили всего 5 раз, а «бьянконери» — и вовсе ни одного.
Стоит отметить, что «Ювентус» лидирует в Серии А, а «Милан» занимает шестое место.
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