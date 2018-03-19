Ещё
Три игрока с рейтингом 99 — в составе «Хаддерсфилда» в FIFA 18
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три игрока с рейтингом 99 — в составе «Хаддерсфилда» в FIFA 18 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Футбольный клуб «Хаддерсфилд» стал очередным участником режима «Битва составов» в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой, собранной игроками английской команды, чтобы заработать очки и внутригровую валюту.
В стартовый состав были включены только карточки футболистов из чемпионата Англии, в том числе три карточки датчан из «Хаддерсфилда» Йонаса Лессля, Йергенсена Занки и Филипа Биллинга, имеющие общий рейтинг 99 OVR (Карточки, которые даются профессиональным футболистам, играющим в FIFA 18).
Полностью состав «Хаддерсфилда» выглядит следующим образом: Йонас Лессль ("Хаддерсфилд"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Йергенсен Занка ("Хаддерсфилд"), Лоран Косьелини ("Арсенал"), Даниэль Роуз ("Тоттенхэм"), Филипа Биллинг ("Хаддерсфилд"), Н'Голо Канте ("Челси"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Джейми Варди ("Лестер"). Общий рейтинг состава равняется 92 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность — 100 (максимум 100).
Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось сыграть с составами Антуана Гризманна, Александра Ляказетта, Томаса Мюллера, Деле Алли, Пеле, Роналдинью, Самюэля Юмтити и других.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Монреаль" уступил "Флориде" Сборная Португалии презентовала форму на чемпионат мира-2018 Йозеф Блаттер: "Футбол - моя страсть"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение