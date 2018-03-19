Футбольный клуб «Хаддерсфилд» стал очередным участником режима «Битва составов» в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой, собранной игроками английской команды, чтобы заработать очки и внутригровую валюту.
В стартовый состав были включены только карточки футболистов из чемпионата Англии, в том числе три карточки датчан из «Хаддерсфилда» Йонаса Лессля, Йергенсена Занки и Филипа Биллинга, имеющие общий рейтинг 99 OVR (Карточки, которые даются профессиональным футболистам, играющим в FIFA 18).
Полностью состав «Хаддерсфилда» выглядит следующим образом: Йонас Лессль ("Хаддерсфилд"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Йергенсен Занка ("Хаддерсфилд"), Лоран Косьелини ("Арсенал"), Даниэль Роуз ("Тоттенхэм"), Филипа Биллинг ("Хаддерсфилд"), Н'Голо Канте ("Челси"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Джейми Варди ("Лестер"). Общий рейтинг состава равняется 92 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность — 100 (максимум 100).
Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось сыграть с составами Антуана Гризманна, Александра Ляказетта, Томаса Мюллера, Деле Алли, Пеле, Роналдинью, Самюэля Юмтити и других.