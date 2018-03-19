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«Реал Сосьедад» может заинтересован в приглашении Валерия Карпина
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«Реал Сосьедад» может заинтересован в приглашении Валерия Карпина 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Испанский клуб «Реал Сосьедад» может пригласить своего бывшего футболиста Валерия Карпина на должность спортивного директора. Занимавший этот пост Лоренсо Хуаррос был уволен в воскресенье.
Согласно информации «Спорт-Экспресса», «Реал Сосьедад» рассматривает три кандидатуры на вакантную должность, в число которых входит и Валерий Карпин. В бытность футболистом Карпин выступал за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005-й.. В этом клубе Валерий Георгиевич завершил карьеру игрока.
Однако в настоящий момент Валерий Карпин связан контрактом с «Ростовом». Валерий Георгиевич возглавил ростовчан во время зимней паузы. Под его руководством «Ростов» сыграл три матча и набрал два очка.
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