«Реал Сосьедад» может заинтересован в приглашении Валерия Карпина

Испанский клуб «Реал Сосьедад» может пригласить своего бывшего футболиста Валерия Карпина на должность спортивного директора. Занимавший этот пост Лоренсо Хуаррос был уволен в воскресенье.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», «Реал Сосьедад» рассматривает три кандидатуры на вакантную должность, в число которых входит и Валерий Карпин. В бытность футболистом Карпин выступал за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005-й.. В этом клубе Валерий Георгиевич завершил карьеру игрока.

Однако в настоящий момент Валерий Карпин связан контрактом с «Ростовом». Валерий Георгиевич возглавил ростовчан во время зимней паузы. Под его руководством «Ростов» сыграл три матча и набрал два очка.