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Анна Фролина: «Немного страшновато. Надеюсь, в Тюмени меня встретят доброжелательно»
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Анна Фролина: «Немного страшновато. Надеюсь, в Тюмени меня встретят доброжелательно» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Биатлонистка сборной Кореи Анна Фролина (Булыгина) выразила надежду на теплый прием на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. До 2013 года биатлонистка выступала за сборную России и стала чемпионкой мира-2009 в женской эстафете. В 2015 году Фролина сменила спортивное гражданство и с сезона-2016/17 выступает в составе сборной Кореи.
— Будет очень приятно выступить на родной земле. Домой возвращаться всегда здорово. Тем более, финал Кубка мира — большой праздник. Если честно, даже немного страшновато — давно перед такой публикой не стартовала. Надеюсь, встретят меня доброжелательно.
— Поставили задачу себе на эти старты?
— Хочется достойно закончить сезон. Отработать без ошибок, красиво и с удовольствием.
— Какая сейчас у вас форма?
— Хорошая. Может быть, даже близкая к идеальной. Надеюсь, что всё получится.
— В Корее вас уже стали узнавать?
— Мы там не так часто бываем. Но вообще, да, стали узнавать.
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