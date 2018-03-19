Анна Фролина: «Немного страшновато. Надеюсь, в Тюмени меня встретят доброжелательно»

Биатлонистка сборной Кореи Анна Фролина (Булыгина) выразила надежду на теплый прием на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. До 2013 года биатлонистка выступала за сборную России и стала чемпионкой мира-2009 в женской эстафете. В 2015 году Фролина сменила спортивное гражданство и с сезона-2016/17 выступает в составе сборной Кореи.

— Будет очень приятно выступить на родной земле. Домой возвращаться всегда здорово. Тем более, финал Кубка мира — большой праздник. Если честно, даже немного страшновато — давно перед такой публикой не стартовала. Надеюсь, встретят меня доброжелательно.

— Поставили задачу себе на эти старты?

— Хочется достойно закончить сезон. Отработать без ошибок, красиво и с удовольствием.

— Какая сейчас у вас форма?

— Хорошая. Может быть, даже близкая к идеальной. Надеюсь, что всё получится.

— В Корее вас уже стали узнавать?

— Мы там не так часто бываем. Но вообще, да, стали узнавать.