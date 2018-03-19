Уле Эйнар Бьорндален: Я предельно мотивирован на этап Кубка мира в Тюмени

«Надеюсь, что проведу несколько хороших гонок. Этот сезон для меня получился тяжелым, так что было бы неплохо показать хороший результат здесь. Посмотрим. Я предельно мотивирован.

Думаю, старты в Тюмени получатся очень интересными, — отметил норвежец, выигрывавший Олимпиаду восемь раз, а чемпионат мира — 20.

Ваша страна — всегда отличное место для крупных стартов. В Тюмени еще настоящая зима, много снега. Конечно, стадион здесь — самого высокого уровня», — цитирует Бьорндалена «Тюменская арена».

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.