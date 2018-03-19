Ещё
Уле Эйнар Бьорндален: Я предельно мотивирован на этап Кубка мира в Тюмени
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уле Эйнар Бьорндален: Я предельно мотивирован на этап Кубка мира в Тюмени 

Советский спорт 6 часов назад
«Надеюсь, что проведу несколько хороших гонок. Этот сезон для меня получился тяжелым, так что было бы неплохо показать хороший результат здесь. Посмотрим. Я предельно мотивирован.
Думаю, старты в Тюмени получатся очень интересными, — отметил норвежец, выигрывавший Олимпиаду восемь раз, а чемпионат мира — 20.
Ваша страна — всегда отличное место для крупных стартов. В Тюмени еще настоящая зима, много снега. Конечно, стадион здесь — самого высокого уровня», — цитирует Бьорндалена «Тюменская арена».
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.
Советский спорт: последние новости
«Монреаль» потерпел третье поражение кряду, уступив дома «Флориде» Испанские налоговики отклонили предложение юристов Роналду выплатить 3,8 млн евро за закрытие дела Анна Миленина: Ничего не могу сказать о своем участии в следующих ПИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение