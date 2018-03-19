Ещё
Милонов назвал Макаревича троллем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Милонов назвал Макаревича троллем 

Газета.Ru 6 часов назад
Член комитета Госдумы по международным делам, депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что яркими политическими высказываниями лидер «Машины времени» компенсирует отсутствие успеха в творчестве, передает НСН.
"То, что господин Макаревич — тролль, это сто процентов. Я знаю много музыкантов, которые имеют сложные отношения с властью, кто-то пытается что-то сочинять, а кто-то начинает хвастать, что видел девочку, которая съездила в Штаты, и какая она оттуда очарованная вернулась.
Он думает, что его не показывают, потому что запрещают, а на него просто смотреть никто не хочет в России. Его презирает большинство людей, которых он называет быдлом, говнюк", — заявил Милонов.
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, находясь на гастролях в США, выразил мнение, что американцы «спокойнее, веселее и добрее» его сограждан. По этому поводу он высказался на своей странице в Facebook, отметив, что за три года не заокеанские люди стали добрее, а «с нами происходит что-то ужасное».
В ответе на один из комментариев к посту, автор которого предположил, что изменения в российском обществе вызваны госпропагандой, музыкант заметил, что, видимо, «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».
Газета.Ru: последние новости
28 сейвов Луонго помогли "Флориде" одержать сухую победу над "Монреалем" "Фиорентина" назовет тренировочный центр в честь умершего капитана Испанская налоговая отклонила предложение юристов Роналду выплатить €3,8 млн за закрытие дела
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение