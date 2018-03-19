Милонов назвал Макаревича троллем

"То, что господин Макаревич — тролль, это сто процентов. Я знаю много музыкантов, которые имеют сложные отношения с властью, кто-то пытается что-то сочинять, а кто-то начинает хвастать, что видел девочку, которая съездила в Штаты, и какая она оттуда очарованная вернулась.

Он думает, что его не показывают, потому что запрещают, а на него просто смотреть никто не хочет в России. Его презирает большинство людей, которых он называет быдлом, говнюк", — заявил Милонов.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, находясь на гастролях в США, выразил мнение, что американцы «спокойнее, веселее и добрее» его сограждан. По этому поводу он высказался на своей странице в Facebook, отметив, что за три года не заокеанские люди стали добрее, а «с нами происходит что-то ужасное».

В ответе на один из комментариев к посту, автор которого предположил, что изменения в российском обществе вызваны госпропагандой, музыкант заметил, что, видимо, «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».