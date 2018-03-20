Ансамбль азербайджанского танца «Чинар» празднует 20-летний юбилей

В Санкт-Петербурге юбилей отмечает ансамбль азербайджанского танца «Чинар». Он был создан в 1998-м и впервые выступил на празднике Новруз, сообщает «МИР 24»

Сегодня в ансамбле 70 танцоров. Самому младшему всего три года.

«Чинар» — частый гость на праздниках и международных фестивалях. В репертуаре коллектива десятки старинных национальных азербайджанских танцев.

«Мы, азербайджанцы, проживающие в Санкт-Петербурге, часть огромного российского общества. И мы хотели бы, помимо того, чтобы сохранить свою культуру, ознакомить людей рядом живущих, чтобы нас поняли, а понимание через танцы означает не только понять, но и принять», — рассказала основатель и руководитель ансамбля Хейранса Мирзоева.

В будущем на базе ансамбля планируется создать школу национального азербайджанского танца.

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