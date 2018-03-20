Леонид Слуцкий: «Как у человека, отбывающего в Голландию, могут быть какие-то проблемы?»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что у него нет никаких проблем. В ближайшее время российский специалист отправится в Голландию, где приступит к работе.

— У меня все хорошо, — сказал Слуцкий в эфире передачи «Вечерний Ургант». — Как у человека, отбывающего в Голландию, могут быть какие-то проблемы? А если они и будут, я знаю, как их решать.

Напомним, в марте 46-летний российский тренер подписал контракт с голландским клубом «Витесс». Однако к работе он приступит после завершения сезона-2017/18. Первое интервью после назначения Слуцкий дал «СЭ», в нем он рассказал о новом этапе карьеру в Европе.