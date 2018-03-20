«Краснодар» пытается удержать Гранквиста

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист , который летом вернется в шведский «Хельсингборг», заявил, что российский клуб пытается повлиять на его решение.

«Они все еще пытаются, но прекрасно знают мою ситуацию. Я был в «Краснодаре» на протяжении пяти лет и чувствовал, что это правильно. Это непростое решение, но я рад вернуться в «Хельсингборг». Это мой дом», — приводит слова Гранквиста «Чемпионат» со ссылкой на Aftonbladet.

Напомним, Гранквист перейдет в «Хельсингборг» на правах свободного агента. Защитник договорился о контракте, который будет рассчитан на 3,5 года. После окончания карьеры футболиста Гранквист займет должность спортивного директора клуба.

Ради возвращения в родной клуб Гранквист отказался от двухлетнего контракта и семи миллионов евро, которые ему предлагал «Краснодар».

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