В Испании высоко оценивают возможность обмена Иско на Азара

В Испании высоко оценивают возможность обмена полузащитника мадридского "Реала" Иско на вингера лондонского «Челси» Эдена Азара

Так, по сведениям местной прессы, в такой сделке могут быть заинтересованы все вовлеченные в нее четыре стороны: королевский клуб заполучит свою давнюю трансферную цель, его 25-летний хавбек перейдет в команду, где будет получать больше игровой практики, «аристократы» получат взамен своему ведущему игроку футболиста, которым уже давно интересуются, а бельгиец исполнит свою давнюю мечту — перейти в стан «сливочных».