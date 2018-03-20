Слуцкий: мы все должны поддержать Кокорина и Ерёменко

«Сегодня день рождения у Кокорина и Ерёменко. Саша получил серьёзную травму. Думаю, все мы должны его поддержать. У Ромы тяжёлый год, и ему удачи. Ещё маме исполняется 70 лет. Мамочка, люблю, поздравляю!

У меня всё хорошо. Как у человека, отбывающего в Голландию, могут быть проблемы? А если и будут, то я знаю, как их решать", — сказал Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».