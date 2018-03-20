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БК Marathonbet досрочно выплатила выигрыш по ставкам на чемпионство «Баварии» и «Манчестер Сити» в своих чемпионатах
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БК Marathonbet досрочно выплатила выигрыш по ставкам на чемпионство «Баварии» и «Манчестер Сити» в своих чемпионатах 

Vprognoze.ru 6 часов назад
Фото: Vprognoze.ru
Российская букмекерская компания Marathonbet досрочно выплатила деньги пользователям, которые ставили на победу «Манчестер Сити» и «Баварии» в своих чемпионатах. Сообщается, букмекер посчитал выигрышными ставки, сделанные на чемпионство этих клубов, и уже перевел средства на игровые счета клиентов. Как сообщает БК «Марафон», несмотря на то, что до конца сезона в этих чемпионатах играть больше двух месяцев, преимущество «Манчестер Сити» и «Баварии» настолько серьезное, что букмекер решил пойти навстречу своим пользователям и рассчитал ставки на их чемпионство, как выигрышные. После 30 туров «Манчестер Сити» одержал 26 побед, 3 раза сыграл вничью и допустил всего одно поражение. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Юнайтед» «горожане» опережают на 16 очков. «Бавария», в свою очередь, за 27 туров одержала 21 победу, трижды сыграла вничью и трижды проиграла. Отметим, несмотря на поражение в своем последнем матче Бундеслиги, мюнхенцы имеют солидное преимущество в 17 очков над вторым местом, которое занимает «Шальке».
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